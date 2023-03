Diretta Pro Vercelli-Vicenza: probabili formazioni e come vederla in streaming

Il successo nel primo atto della finale di Coppa Italia contro la Juventus Next Gen vuole essere per il Vicenza un trampolino di lancio anche per il campionato. I biancorossi di Modesto sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Sangiuliano City e hanno perso quattro delle ultime sei partite in campionato. Nonostante questo, il ritardo dalla vetta della classifica del girone A - occupata da Pro Sesto e Feralpisalò - dista solo sette punti con le dirette concorrenti che sono già scese in campo. Fare punti stasera al Piola sarebbe troppo importante per il Vicenza, che dovrà fare a meno degli squalificati Rolfini e Greco, oltre all'infortunato Ierardi (out due mesi). La Pro Vercelli è in crisi di risultati, non vince dal 29 gennaio (0-1 nel derby con il Novara) e ha da poco cambiato allenatore: Gardano ha preso il posto di Paci. Questa sera mancherà il bomber Comi per un problema alla caviglia.