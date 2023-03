Catanzaro promosso in serie B: che festa con 10 mila tifosi all’Arechi di Salerno

SALERNO - L'attesa è finita: il Catanzaro è promosso in Serie B. La squadra di Vivarini ha battuto 2-0 la Gelbison con le reti di bomber Iemmello e Brignola. Grande festa all'Arechi di Salerno con 10mila tifosi calabresi che non si sono persi l'appuntamento con la storia. Una cavalcata trionfale quella del Catanzaro. Dopo 33 giornate, Iemmello e compagni hanno raccolto la bellezza di 86 punti, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (88 gol fatti, 13 quelli subiti). Una macchina perfetta che non ha sbaragliato la concorrenza. Il Catanzaro, con cinque giornate di anticipo, ha conquistato la promozione in Serie B dopo ben 17 anni.