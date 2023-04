Eziolino Capuano show: “Io il Mourinho della Lega Pro? Sono più il medico del pronto soccorso…”

Capuano: "Sono come un medico del pronto soccorso"

Poi sulla famosa battuta su Mertens: "Io dissi che con Insigne in quel ruolo non avrebbe fatto più di 7-8 partite, poi per merito di Sarri è andata diversamente". Sui due tipi di allenatori: "Chi gioca il tiki taka, anche a questi livelli, lo fa solo per mettersi in mostra. Chi poi viene definito 'catenacciaro' è chi rispetta la società e porta risultati". Poi ancora: "Permettimi una battuta: io sono come il medico del pronto soccorso per il calcio, quando qualche squadra fa un incidente quasi mortale chiamano me". Infine un saluto ad Allegri, che gli aveva scritto un messaggio prima di andare in onda: "Massimiliano è amico mio, come José. Sono vecchietto e li conosco tutti”.