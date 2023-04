Diretta Crotone-Audace Cerignola: probabili formazioni e come vederla in streaming

Il Crotone, ormai certo del secondo posto in classifica (+15 sul Pescara terzo), affronterà l’Audace Cerignola allo Stadio Ezio Scida, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva per concludere al meglio la stagione e presentarsi nel migliore dei modi ai playoff. Se per Zauli il secondo posto è certo, Pazienza e i suoi, dopo aver staccato aritmeticamente il pass per il playoff, mettono nel mirino il quarto posto occupato dal Picerno, distante solamente due punti. Dopo due pareggi consecutivi (contro Viterbese e Potenza), l’Audace Cerignola vuole vincere per guadagnare un migliore piazzamento in griglia.