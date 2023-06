Lecco-Foggia, Foschi spegne le polemiche: "Non me ne frega un c..."

LECCO - "Di tutte queste polemiche non me ne frega un c***". Così l'allenatore del Lecco, Luciano Foschi, commenta in conferenza stampa il match di ritorno della finale playoff di Lega Pro tra i lombardi e il Foggia dopo la vittoria per 2-1 dei 'blucelesti' allo 'Zaccheria'. "Ora lo dico papale papale, sono sincero: non mi interessa delle polemiche e non ci posso fare nulla", sottolinea il tecnico dei lombardi dopo le roventi polemiche sulla direzione arbitrale della partita d'andata. "Io sono uno che vive di sentimenti e vive nella fiducia della professionalità del prossimo. Poi possiamo discutere un errore piuttosto che un altro: sono convinto che l'arbitro di domani è un professionista così come lo è stato quello precedente. Tra l'altro, video alla mano, non mi sembra che abbia sbagliato nulla".