Rambaudi non è più allenatore del Legnano: avventura finita dopo 2 partite

LEGNANO - L’avventura di Roberto Rambaudi da allenatore del Legnano, in Serie D, è finita dopo 15 giorni e appena due partite (perse in casa 1-0 con il Club Milano e 4-2 con il Caldiero Terme, primo in classifica). L'ex ala della Lazio ha lasciato per motivi familiari la panchina della squadra lombarda, che gli era stata affidata il 9 ottobre. Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale dell’addio: "Dispiace non poter proseguire, problemi familiari mi hanno imposto questa interruzione. Dispiace anche leggere ricostruzioni diverse rispetto alla realtà" le parole di Rambaudi, che due settimane fa aveva sostituito Raffaele Scudieri. Al posto del 57enne tecnico piemontese, sulla panchina lilla arriva Gianluca Zattarin, 49 anni, ex allenatore di Este, Lentigione, Delta Porto Tolle e Franciacorta.