ROMA - Al giro di boa l'Alcione Milano è leader del girone A. ma il Chisola non molla. In zona playoff Albenga, Ticino e Varese. In corsa Asti, Vado, Ligorna e Bra. Giochi aperti. Il Borgosesia chiude la graduatoria e lotta per la salvezza con Pont Donnaz, Alba, Chieri e Lavagnese. In zona playout anche la Sanremese.