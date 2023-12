ROMA - L'Unione Clodiense ha dodici punti di vantaggio sul Treviso al giro di boa del girone C. Vera bagarre per i playoff: Dolomiti Bellunesi, Campodarsego, Bassano, Portogruaro, Este e Montecchio Maggiore. Virtus Bolzano e Cjarlins Muzane per la salvezza con Mori Santo Stefano. In zona playout anche il Chions.