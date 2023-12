ROMA - In vetta al girone D c'è il Ravenna ma la lotta per la C è affollatissima: Victor San Marino, Corticella, Forlì, Carpi, Lentigione e con un guizzo anche la Pistoiese. Grande incertezza. Cercano di evitare la retrocessione diretta Borgo San Donnino e Certaldo. In zona playout Mezzolara, Progresso, Prato e Aglianese.