ROMA - Nel girone H al giro di boa sei punti di vantaggio dell'Altamura sulle inseguitrici ma per la promozione in C lottano anche Martina, Nardò e Casarano. Andria, Matera e Paganese in corsa per i playoff. Gallipoli, Bitonto e Palmese battagliano per evitare la retrocessione. Angri, Santa Maria Cilento e Gravina in zona playout.