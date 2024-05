ROMA - Dopo le promozione anticipate in Serie C di Cavese (G), Trapani (I), Clodiense (C), Alcione Milano (A), Altamura (H), Pianese (E) e Campobasso (F), oggi nell'ultima giornata della regular season hanno conquistato il salto in Lega Pro il Carpi (D) e il Caldiero Terme (B). Prima volta nei professionisti per il club veronese.