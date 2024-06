Serie D: finale scudetto Campobasso-Trapani

Lo Stadio Comunale “Carlo Zecchini” di Grosseto ospiterà la finale scudetto Serie D Campobasso-Trapani in programma domenica 16 giugno alle ore 18. L’ultimo atto di questa esaltante stagione, in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, vedrà le regine dei Gironi F e I del Campionato affrontarsi per il titolo di campione d’Italia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. Il Trapani punta al triplete: dopo aver vinto campionato e Coppa Italia vuole anche il titolo di campione d'Italia Serie D, impresa mai realizzata da nessun club.