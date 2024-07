Lega Pro, nominati i nuovi consiglieri del direttivo: ecco Grella, Mazzamauro e Udassi

FIRENZE - Importanti novità in Lega Pro: il Consiglio Direttivo, da quanto si apprende in un comunicato ufficiale pubblicato ieri (martedì 23 luglio) "ha deliberato all’unanimità la sostituzione dei consiglieri decaduti Andrea Langella, Antonio Magrì e Roberta Nocelli attraverso la surroga per cooptazione di Vincenzo Grella, Vicepresidente della Società CATANIA F.C. S.R.L., Renato Mazzamauro, Vicepresidente S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L. e Stefano Udassi, Presidente TORRES S.R.L. a consiglieri del Direttivo".