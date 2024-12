In D: Bra, Livorno e Samb, marcia in più

AVANTI, C’è POSTO. Tranne la Samb (F) che ha acquisito un vantaggio non trascurabile e il Bra (A) che prosegue con marcia sicura, negli altri sette gironi è bagarre nella corsa per la promozione in Serie C e non mancano le classiche sportellate quando meno te lo aspetti come è appunto successo nell’ultimo turno prima della sosta nataliza in corso.

SPRINT. Treviso (C) e Cassino (G) campioni d’inverno all’ultimo round. Nel girone B in molti puntano sull’Ospitaletto, candidatura autorevole ma i giochi restano aperti tenendo conto anche del mercato. Il Livorno (E) ha continuità però Grosseto, Seravezza e Foligno non gettano certo la spugna. Sul filo la situazione nel girone D dove comanda il Forlì, però il Ravenna è in scia, il Tau ha buoni numeri e la Pistoiese tenta la grande rimonta. Trio in vetta nel girone H: Andria, Casarano e Nocerina. Tutto in gioco con Martina, Matera e Virtus Francavilla commensali dal robusto appetito. Il Siracusa sembra avere la marcia in più nel girone I, ma la Reggina deve recuperare una gara mentre Sambiase, Scafatese e Vibonese non hanno nessuna intenzione di farsi da parte. Avanti, c’è posto! In foto Impero Carcione, tecnico del Cassino.

MARCATORI

I principali marcatori del campionato di Serie D. Girone A 14 reti: Vita (Vado); 12 reti: Diop (4 rig.) (Asti); 11 reti: Alfiero (1 rig.) Vado), Miracoli (1 rig.) (Ligorna), Scalzi (2 rig.) (Imperia); Mencagli (5 rig.) (Derthona); 10 reti: Costantino (1 rig.) (Bra).

Girone B 13 reti: Bertoli (2 rig.) (Varesina); 12 reti: Gobbi (Ospitaletto); 10 reti: Gningue (Casatese), Ferrandino (1 rig.) (Folgore Caratese), Akammadu (3 rig.) (Crema). Girone C 12 reti: Ciriello (2 rig.) (Brian Lignano); 11 reti: Pasquato (Campodarsego); 10 reti: Corti (4 rig.) (Portogruaro; 9 reti Aliù (Treviso), Silenzi (1 rig.) Brusaporto), Marangon (3 rig.) (Dolomiti Bellunesi); 8 reti: Calì (Campodarsego). Girone D 11 reti: Motti (3 rig.) (Tau A.); 8 reti: Formato (Cittadella Vis Modena), Rizzi (2 rig.) (Corticella); 7 reti: Sparacello (Pistoiese), Petrelli(1 tig.) (Forlì), Manuzzi (2 rig.) Ravenna), Guidone (3 rig.) (Cittadella Vis Modena); 6 reti: Lo Bosco (Ravenna), Cellai (Zenith Prato), Raffini (1 rig.) (Imolese), Macrì (2 rig.) (Forlì), Recino (2 rig.) (Piacenza). Girone E 13 reti: Gori (3 rig.) (Ghivoborgo); 10 reti: Kouko (5 rig.) (Ostiamare); 9 reti: Benedetti (3 rig.) (Seravezza); 8 reti: Nottoli (Ghiviborgo), Tomassini (1 rig.) (Foligno), Dionisi (2 rig.) (Livorno); 7 reti: Pino (Follonica G.), Rossetti (Livorno), Marzieri (Grosseto), Orlandi (6 .rig.) (Aquila Montevarchi). Girone F 11 reti: Casolla (3 rig.) (Fossombrone); 10 reti: Banegas (3 rig.) (L’Aquila); 8 reti: Fall (Chieti), Eusepi (4 rig.) (Sambenedettese); 7 reti: Lonardo (Sambenedettese), Martiniello ( rig.) (Ancona), De Silvestro (3 rig.) (Avezzano). Girone G 13 reti: Faella (3 rig.) (Paganese); 11 reti:Lorusso (4 rig.) (Trastevere); 10 reti: Menghi (Real Monterotondo), Abreu (1 rig.) (Cassino), Prado (1 rig.) (Gelbison); 8 reti: Crescenzo (Trastevere), D’Angelo (1 rig.) (Cyntialbalonga). Girone H 10 reti: Sosa (Virtus Francavilla); 7 reti: Ferrari (Nocerina), Da Silva (Fidelis Andria), Elefante (Real Acerrana), La Monica (1 rig.) (Martina), Kragl (2 rig.) (Fidelis Andria), Loiodice (4 rig.) (Casarano); 6 reti: Volpe (Palmese), Correnti (Nardò), Corvino (Fasano), Santarpia (Palmese), Talamo (Ischia), Facundo (1 rig.) (Nocerina) Santoro (2 rig.) (Gravina). Girone I 10 reti: Maggio (3 rig.) (Siracusa); 9 reti: Terranova (1 rig.) (Vibonese), Zerbo (3 rig.) (Sambiase); 7 reti: Ferraro (Sambiase); 6 reti: Guida (Paternò), Umbaca (Sambiase), Diaz (1 rig.) (Nissa), Foggia (3 rig.) (Scafatese); 5 reti: Bonanno (Nissa), Candiano (Siracusa), Capomaggio (Sant’Agata), Mokulu (Acireale), Palmieri (Scafatese), Reis (Locri), Rotulo (Nissa), Montaperto (1 rig.) (Sancataldese), Trombino (1 rig.) (Nuova Igea Virtus), Ragusa (2 rig.) (Reggina).

ALLENATORI

fermana, ecco Brini. La Fermana (F) ha esonerato il tecnico Rubén Darío Bolzan e ha ingaggiato subito Fabio Brini.

VIRTUS CISERANO-DEL PRATO: DIVORZIO CONSENSUALE. La Virtus Ciserano Bergamo (B) ha comunicato la separazione consensuale con il tecnico Ivan Del Prato. Nei prossimi giorni il nuovo allenatore.

NUOVA IGEA VIRTUS: VIA DI GAETANO. La Nuova Igea Virtus (I) ha sollevato dall’incarico l’allenatore Francesco Di Gaetano.

FIORENZUOLA A CICERI. Andrea Ciceri è il nuovo allenatore del Fiorenzuola (D) dopo l’esonero di Vincenzo Cammaroto. Ciceri torna in rossonero la salvezza nella stagione 2016-17.

virtus francavilla: scelto ROGAZZO. Esonerato il tecnico Ciro Ginestra dopo la sconfitta contro l’Ugento, la Virtus Francavilla (H) ha ingaggiato l'allenatore Antonio Rogazzo.