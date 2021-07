Calciomercato Serie C, Ancona-Matelica: torna Maurizii

ANCONA - L'Ancona-Matelica, in un comunicato, ha uffucializzato il ritorno di Emanuele Maurizii, difensore classe 2001. Ecco la nota del club: "L'Ancona-Matelica comunica il ritorno in biancorosso di Emanuele Maurizii. Ad arricchire il pacchetto difensivo a disposizione di mister Gianluca Colavitto fa il suo ritorno dall’Ascoli il difensore laterale classe 2001 Emanuele Maurizii. Cresciuto nelle giovanili bianconere, il giovane nato a Sant’Omero in Abruzzo, figlio e nipote d’arte, dopo diverse panchine in Serie B, nella scorsa stagione ha esordito in Lega Pro e ha totalizzato 15 presenze in maglia biancorossa".