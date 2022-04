Serie C, due turni alla curva nord del Foggia, uno alla sud

FIRENZE- Due giornate di squalifica senza spettatori per la curva nord del Foggia, una per la curva sud. E' questa la decisione del giudice sportivo della serie C dopo quanto accaduto nel match tra i rossoneri e il Catanzaro. Questo il verdetto: "i tifosi del Foggia hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e delle istituzioni calcistiche e di loro rappresentanti; rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud". Alla società pugliese è stata anche comminata un'ammenda di 10.000 euro. Tra i calciatori, un turno a Sciacca; tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 30 aprile per De Vivo.