Serie C, playoff: il Palermo vince fuori casa. Catanzaro-Padova 0-0

ROMA - In scena oggi le semifinali d'andata dei play off di Serie C. Reti inviolate tra Padova e Catanzaro , tutto rimandato alla gara di ritorno. Buona la prima invece per il Palermo, che vince 3-0 in casa della Feralpisalò .

Catanzaro-Padova 0-0

Prima vera occasione al 14': il Catanzaro si fa sotto con un lancio di Martinelli per Iemmello che calcia alto. Ancora Catanzaro al 23', ma ancora una volta Iemmello non riesce a trovare la porta. Al 29' rete annullata al Padova: Valentini insacca su assist di Della Latta, ma il Var rivela la posizione irregolare di Santini. Ad inizio ripresa, il Catanzaro ci prova subito con Iemmello, chiuso da Gasbarro in calcio d'angolo. Padova pericoloso all'8': Santini, servito da Kirwan, chiama Branduani a un grande intervento. Al 14' il Catanzaro ci prova con Cinelli ma la difesa riesce a rimpallare. Subito dopo, check al Var per un presunto fallo di mano in area del Padova, ma non viene rilevata irregolarità. Al 30' il Catanzaro torna a provarci con Iemmello, ma la difesa riesce a respingere.

Feralpisalò-Palermo 0-3

Palermo pericoloso al 5', con una buona iniziativa di Giron, ma Luperini non ci arriva. Pericoloso nuovamente il Palermo al 23' quando ancora Giron erve Valente che conclude di poco a lato. Al 26' Corrado mette in mezzo per Balestrero, Miracoli non ci arriva. Palermo in vantaggio nel finale di frazione: al 43' Brunori riceve palla e la insacca alle spalle del portiere avversario. Nel recupero, raddoppio rosanero: al 47' Floriano scambia con Damiani e, ricevuta palla batte Liverani. In avvio di seconda frazione di gioco, rigore per la Feralpisalò quando Lancini intercetta con la mano il pallone, calcio di rigore; se e ne incarica Miracoli, ma Massolo capisce tutto e neutralizza. Poi ci prova Brunori per i rosanero: Liverani c'è. Al 22' ancora Brunori impegna Liverani. Il Palermo spinge: ci provano Luperini e poco dopo Brunori. Il tris arriva al 41': errore della difesa gardesana, Soleri fa sua la sfera e conclude a rete battendo Liverani, 0-3.