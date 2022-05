Padova-Catanzaro, pasticcio del Var Mazzoleni: la frase sul gol dell'1-1

Così è quasi peggio che senza. Perché quello che è successo a Padova domenica sera ai danni del Catanzaro non è ammissibile, soprattutto in tempi di VAR. Ma se il VAR è Mazzoleni, allora tutto diventa possibile, soprattutto gli errori, procedurali o no. Un problema che in serie A (e in B) si è già visto, ma in C diventa devastante. Perché in campo non hai gente come Orsato o (meglio) Doveri, ma arbitri che devono passare al piano superiore come Rutella Daniele da Enna. E allora, se un VMO (Video Match Official) come Mazzoleni, ritenuto (a torto) fra i migliori (Di Paolo lo è di gran lunga di più) ti richiama al VAR è ti dice (più o meno): «Daniele, per me è regolare, ma vallo a rivedere così certifichi la decisione» il finale è una frittata mai vista, che invece tutti hanno visto. Non è la prima volta che succede, ma l’AIA (di buon grado) tace. Male anche l’AVAR, l’esperto Ranghetti: è un assistente, il fuorigioco è materia sua, avrebbe dovuto imporsi. E ancora, male l’assistente numero uno, Cataldo: non è venuto in mente di comunicare che, per lui, la posizione di Jelenic è di offside, al di là se sia punibile o meno. Invece il gol viene convalidato in campo, nonostante lo stesso Jelenic stia «impattando» sul portiere avversario (la linea di visione nel caso non c’entra nulla, così come non c’entrano nulla fantasiosi errori tecnici) visto che gli è addosso, a contatto potremmo dire, e con il n. 2, Bayeye, che prova a difendere su di lui. Il tutto sotto gli occhi dell’Organo Tecnico, l’ex arbitro Rodomonti che, però, pare che nel caso fosse distratto o abbia visto poco.