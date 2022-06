Il Palermo vola in Serie B. Padova battuto 1-0 in finale

PALERMO - La rinascita del Palermo è quasi completa. I rosanero sbarcano in Serie B grazie alla vittoria per 1-0 sul Padova nella finale playoff al Barbera. Decisivo ancora una volta bomber Matteo Brunori , che sale a quota 29 reti totali, 25 in campionato e 4 nei playoff, che però non riesce a raggiungere Luca Toni per numero di gol con il Palermo in una singola stagione. Un'annata strepitosa della squadra di Silvio Baldini , che ha terminato la regular season al terzo posto a quota 66 punti alle spalle di Bari e Catanzaro , con 18 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Un grande traguardo per il Palermo , raggiunto dopo aver superato ostacoli importanti come Triestina , Virtus Entella , Feralpisalò e, appunto, il Padova . I rosanero ritrovano il campionato cadetto che mancava dalla stagione 2018-2019.

Palermo-Padova 1-0 (andata 1-0)

Prima occasione Palermo: palla lunga per Brunori che salta Valentini e calcia di sinistro sul primo palo, dove trova la respinta in corner di Donnarumma. Ancora rosanero con uno schema da corner per Dall'Oglio che calcia centralmente. Al 23' calcio di rigore per il Palermo, punito un tocco di mano in area di Pelagatti: dal dischetto va Brunori che spiazza Donnarumma per l'1-0 dei rosanero. Esplode il Barbera. Il Padova si vede alla mezz'ora con una punizione insidiosa di Ronaldo neutralizzata da Massolo. Al 39' Ronaldo trova in area Jelenic che addomestica e calcia trovando la presa del portiere rosanero. Al 43' tiro dal limite di Valente che termina però alto sopra la traversa di Donnarumma. Dopo 2' di recupero si va al riposo con il Palermo avanti per 1-0.

Secondo tempo

Subito un'occasione per il Palermo con uno schema da corner perfetto per Brunori che colpisce a botta sicura ma Ceravolo salva sulla linea. Ci riprova con l'esterno Brunori ma il pallone termina alto sopra la traversa. Poco dopo tiro al volo da posizione molto defilata di Floriano con il mancino, bravo Donnarumma a respingere in angolo. Al 56' il Padova rimane in 10 per l'espulsione di Ronaldo, reo di un colpo ai danni di Perrotta. Il VAR richiama l'arbitro Perenzoni che estrae il rosso. Al 69' il Palermo sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto verso Luperini che salta più in alto di tutti e colpisce di testa ma trova il miracolo di Donnarumma che salva i suoi. Dall'altra parte si rende pericoloso il Padova con Hraiech che di testa in area schiaccia a terra e la palla finisce alta sopra la traversa. All'81' Luperini arriva dritto per dritto in area, prova il tiro a giro ma Donnarumma è ancora una volta attento e respinge. All'85' Gasbarro perde palla sulla pressione di Luperini che mette in mezzo per Soleri che calcia ha botta sicura da pochi metri ma ancora Donnarumma con un grande riflesso dice no all'avversario. L'ex Milan si ripete poco dopo su Silipo che ci ha provato da posizione defilata. Il Padova finisce addirittura in 9 uomini per il secondo giallo a Pelagatti. Dopo 4' di recupero può iniziare la festa al Barbera: il Palermo è in Serie B.