Catanzaro, ufficiale: Tommaso Biasci è stato riscattato

Il comunicato del Catanzaro

"L’US Catanzaro comunica che in data odierna è stato esercitato il diritto di riscatto dal Padova Calcio del giocatore Tommaso Biasci. Il calciatore originario di Pisa si lega al club giallorosso con un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Alla punta va il bentornato in giallorosso dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista dallo scorso gennaio 2022".