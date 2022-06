Cesena, ufficiale: Domenico Toscano è il nuovo tecnico

Il comunicato del Cesena

"Il Cesena FC comunica che, a partire dal 1° luglio 2022, la conduzione della prima squadra verrà affidata al tecnico Domenico Toscano. Un passato da centrocampista, che lo aveva visto conquistare due promozioni in serie B (con Reggina e Cosenza) e una in C2 (col Rende), alla sua seconda stagione in panchina Domenico Toscano centra subito la vittoria del campionato di Serie D con il Cosenza (2008), bissata con quella che l’anno dopo porta il club rossoblù in Prima Divisione. Nel 2011 va a guidare la Ternana che conduce alla promozione in serie B, vittoria che si aggiunge al premio “Panchina d’Oro” della Lega Pro, e va a segno al primo colpo anche al Novara di cui assume la guida tecnica nel luglio 2014, portando i piemontesi appena retrocessi all’immediato ritorno tra i cadetti. Dopo un ritorno alla Ternana e le successive esperienze all’Avellino e alla Feralpisalò, nel giugno 2019 viene chiamato dalla Reggina e anche qui la tradizione si rinnova, perché alla prima stagione conduce gli amaranto alla vittoria dal campionato di Serie C, che gli vale la quinta promozione nella sua carriera da allenatore. Già oltre 400 panchine alle spalle, Domenico Toscano, che il prossimo 4 agosto compirà 51 anni, si è legato al Cesena FC con un accordo fino al 30 giugno 2024".