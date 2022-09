Serie C, il Pordenone vola in testa. Ferrari lancia il Vicenza, ok il Padova

ROMA - Il girone A di serie C ha aperto il primo turno infrasettimanale della stagione. Vittorie casalinghe per Vicenza (4-0) sul Lecco , Pro Patria che ha la meglio sul Mantova (3-0) e Pergolettese (2-0) sull' Albinoleffe . Colpi esterni del Pordenone sul campo della Virtus Verona (2-0), del Sangiuliano (3-2) a Trento , del Padova che piega la Juve Next Gen (2-1), della Feralpisalò vittoriosa a Piacenza (2-0) e dell' Arzignano (1-0) contro la Pro Sesto . Pari con lo stesso risultato (1-1) tra Novara-Triestina e Pro Vercelli-Renate .

Girone A

Il Vicenza rialza subito la testa dopo il ko di Padova, travolgendo al Menti il Lecco (4-0), con le reti di Ferrari (doppietta), Stoppa e Greco. Sorride a 32 denti la Pro Patria che batte (3-0) il Mantova con la doppietta di Castelli e il gol di Piu, volando in vetta alla classifica a quota 7 insieme a Pordenone e Novara. I ramarri hanno infatti la meglio sulla Virtus Verona per 2-0 (Candellone e Magnaghi), mentre i piemontesi dopo due vittorie di fila, pareggiano tra le mura amiche con la Triestina, con Carillo che risponde all'iniziale vantaggio di Petrelli. In palla la Feralpisalò che con Di Molfetta e Pittarello espugna il Garilli di Piacenza (2-0). Molto bene il Padova che si prende i tre punti sul campo della Juve Next Gen, grazie a Liguori e Cretella, così come la Pergolettese che piega l'Albinoleffe con Abiuso e Vitalucci. Prima vittoria della stagione per la matricola Arzignano (0-1) sul campo della Pro Sesto, decisivo Antoniazzi. Ok anche il neopromosso Sangiuliano che torna da Trento con una vittoria (3-2), mentre finisce con il segno X la sfida tra Pro Vercelli e Renate: Malotti per i brianzoli e Mustacchio per le bianche casacche.

I RISULTATI

Juve Next Gen-Padova 1-2

Vicenza-Lecco 4-0

Novara-Triestina 1-1

Pergolettese-Albinoleffe 2-0

Piacenza-Feralpisalò 0-2

Pro Patria-Mantova 3-0

Pro Sesto-Arzignano 0-1

Pro Vercelli-Renate 1-1

Trento-Sangiuliano City 2-3

Virtus Verona-Pordenone 0-2