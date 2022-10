Serie C, Catanzaro ancora al top. Ok Crotone e Latina, scivola l'Avellino

ROMA - Il girone C di serie C ha aperto il turno infrasettimanale della nona giornata, che andrà in scena anche domani con gli altri due raggruppamenti. Continua a correre in testa alla classifica il Catanzaro, che si prende tre punti anche a Monopoli (0-1), lo segue il Crotone a quota 22, che si riprende dopo il ko di Foggia, tornando al successo, superando in casa la Virtus Francavilla (3-0). Male l'Avellino, che cade al Rocchi di Viterbo (2-0) e rimane fermo a quota 8 punti (quart'ultimo posto).