Serie C, Gubbio ed Entella vincono e restano al comando

ROMA - Prosegue la marcia a braccetto di Gubbio ed Entella in vetta al Girone B di Serie C: successi esterni per le prime della classe, rispettivamente in casa dell' Olbia e del Fiorenzuola . Insegue la Reggiana a -1, dopo il successo interno sulla Vis Pesaro .

Girone B

La Recanatese stende in trasferta l'Alessandria: decide Sbaffo. Tris Cesena all'Aquila Montevarchi con le reti di Udoh, Corazza e Calderoni. Faggioli a cinque minuti dalla fine regala tre punti alla Virtus Entella contro il Fiorenzuola. Vola il Gubbio vittorioso 3-1 in Sardegna contro l'Olbia: la squadra di Braglia avanti 3-0 già al 41' con la doppietta di Arena e la rete di Spina, di Contini il gol dei padroni di casa. Vittoria per 2-1 dell'Ancona che rimonta alla Lucchese il vantaggio iniziale di Bianchimano con le reti di Simonetti e Spagnoli. L'Imolese vince in casa della Fermana: il successo è firmato Zanini e Fonseca, i locali accorciano con Fischnaller. La Fermana resta ferma a quota 6 punti, l'Imolese sale a 14. Di misura, e in extremis (92') la vittoria del Pontedera sulla Torres: decide Nicastro e il Pontedera sale a 14 punti scavalcando proprio la Torres ferma a 12. La Reggiana resta terza a -1 dalla coppia di testa battendo la Vis Pesaro 3-0: Guiebre e doppietta di Montalto, Vis ferma a 13. Vittoria esterna della Carrarese: D'Ambrosio decide il match con il Rimini, coi marmi che salgono 19, scavalcando il RImini a 18. Tris del Siena ai danni del San Donato Tavarnelle: doppietta di Disanto e gol di Belloni.

