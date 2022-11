RENATE - Rinnovo in difesa per il Renate. Il club brianzolo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver trovato un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Jacopo Silva. Il 31enne difensore centrale piacentino, dimostratosi autentico leader dentro e fuori dal campo, ed ormai giunto alla terza stagione (82 presenze con 4 gol) in nerazzurro, ha firmato un rinnovo che lo vedrà legarsi al club brianzolo fino al 30 giugno 2024".