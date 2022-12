Serie C, il Catanzaro a valanga sul Potenza (6-1). Ok Crotone, male il Pescara

ROMA - Nella diciannovesima giornata del Girone C di Serie C il Catanzaro consolida il primato vincendo contro il Potenza con un risultato tennistico (6-1). La squadra di Vivarini sale a quota 51 punti. Il Crotone rimane sempre a sei punti dalla vetta grazie al successo in trasferta contro il Giugliano (2-3). Il Pescara inciampa in casa con il Picerno (0-1) e si distacca dalle prime due posizioni. La Turris cade in casa contro il Foggia (1-2), Monterosi e Avellino non si fanno male (0-0). Quinto ko consecutivo per il Messina sempre più ultimo, il Francavilla torna alla vittoria (2-1 alla Viterbese). Seconda vittoria di fila per il Latina che rifila un tris in trasferta all'Andria (0-3).