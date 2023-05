Playoff Serie C, i sorteggi del secondo turno: spicca Foggia-Crotone

Sorteggiati gli accoppiamenti delle partite valevoli per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Crotone affronterà il Foggia, reduce dalla memorabile rimonta contro l'Audace Cerignola. Da una sfida tutta meridionale si passa ad una tutta nordica: il Pordenone scenderà in campo per sfidare il Lecco, che ha superato lo scoglio Ancona nel turno precedente. Il Cesena sfiderà il Vicenza, mentre il Pescara di Zeman, dopo aver eliminato la Virtus Verona, se la vedrà con la Virtus Entella. Ecco il programma completo: