Febbre play-off a Pescara: Adriatico sold out contro il Foggia

PESCARA - Sold out per la semifinale di ritorno dei play off promozione di serie C Pescara-Foggia. La società biancazzurra ha comunicato questa mattina che sono esauriti i tagliandi di tutti i settori. Restano poco più di 200 biglietti del settore ospiti. Nella giornata di ieri sono stati polverizzati oltre 18mila tagliandi dopo che lunedì c'era stata la prelazione per gli abbonati. Per Pescara-Foggia sono così previsti sugli spalti quasi ventimila spettatori. Il Questore di Pescara Luigi Liguori, alla luce di quanto emerso in sede di Riunione Tecnica di coordinamento, ha disposto i servizi interforze, richiedendo l'ausilio di unità di rinforzo.