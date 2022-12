Serie C, caos Messina: si dimette l'allenatore Auteri

MESSINA - Terremoto in casa Messina, a poche ore dalla sfida con il Crotone in programma oggi allo Scida. Il club siciliano ha infatti annunciato che "il direttore sportivo sig. Marcello Pitino e l’allenatore sig. Gaetano Auteri hanno consegnato al presidente Pietro Sciotto le dimissioni dai rispettivi incarichi. La proprietà si riserva di accettarle, per valutare la situazione e prendere una decisione nel più breve tempo idonea garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva della squadra. Nelle more, la guida della prima squadra è stata affidata al vice allenatore Daniele Cinelli".