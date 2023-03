Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup: oggi l'esordio

ROMA - Parte l’avventura della Rappresentativa Serie D alla 73ª edizione della Viareggio Cup. La selezione under 19 della Lega Nazionale Dilettanti, guidata dal tecnico Giuliano Giannichedda, oggi affronta la prima gara del gruppo B contro l’Imolese. Le altre due squadre del girone 8 sono Sport Recife (Brasile) e Ladegbuwa (Nigeria). Tutte sfide inedite per la Rappresentativa alla sua sedicesima partecipazione consecutiva del torneo giovanile più prestigioso al mondo. Tutte le partite della Rappresentativa saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

ESORDIO. Tutto è pronto per l’esordio oggi ore 15 contro l’Imolese a Carrara, località Fossone, campo sportivo “Boni” con terreno di gioco sintetico. Prima volta alla Viareggio Cup per la squadra romagnola allenata da Lorenzo Mezzetti.

23 marzo. La seconda gara del torneo versiliano la Rappresentativa di Serie D la giocherà giovedì 23 marzo alle ore 15 contro i brasiliani dello Sport Recife allo stadio “Berni” di Badesse in provincia di Siena.

25 marzo. Sabato ultima gara del girone 8 della Rappresentativa contro la formazione nigeriana Ladegbuwa alle ore 15 allo stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa.

Trentadue le squadre in lizza, si qualificano agli ottavi le prime due di ogni girone. La selezione di Giannichedda, frutto di un importante lavoro di scouting su tutto il territorio nazionale (centosessantasei le squadre di Serie D visionate) arriva alla Viareggio Cup dopo alcuni raduni e due amichevoli di prestigio contro le Primavera di Hellas e Lazio, entrambe vinte rispettivamente per due a uno a Verona e quattro a zero a Formello. Ventiquattro i calciatori convocati e pronti a giocarsi la loro opportunità. Tra questi anche il difensore-mediano Alessio Castellini (19) fresco di promozione in Serie C con il Catania.

TRADIZIONE CONSOLIDATA - Particolare di non poco conto relativo alla Rappresentativa Serie D è che tutti i calciatori sono di proprietà di club dilettantistici senza alcun prestito da società professionistiche. Nella scorsa edizione per la nona volta la Rappresentativa è arrivata a conquistare l’accesso agli ottavi, fermata dal Bologna campione in carica. Il miglior risultato di sempre per la Rappresentativa è stato raggiunto nel 2010 con il tecnico Roberto Polverelli quando sfiorò l’ingresso in finale: l’Empoli si impose ai rigori dopo che l’incontro era terminato zero a zero.

PRESIDENTE ABETE - Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti: «Da quando è stata istituita nel 2006, la Rappresentativa Serie D non ha mai mancato una partecipazione a questo appuntamento. Riteniamo che il confronto con le migliori scuole calcistiche italiane e internazionali sia un’opportunità unica per valorizzare il lavoro dei vivai dilettantistici, sempre più al centro di un’attenta riflessione da parte della Lnd e della Federazione stessa. In passato Viareggio ha segnato una tappa importante per tanti dei nostri ragazzi aprendo loro le porte del professionismo. Spero possa farlo anche in questa occasione».

PREMIATO BARBIERO - Ieri nella serata di gala sono stati assegnati dei premi speciali, Tra i riconoscimenti, il 17° “Centro Giovani Calciatori” è stato dato a Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale. Barbiero soddisfatto dà al premio una valenza collettiva: «Ricevere un premio è sempre emozionante, ma in questo caso, dopo aver letto le motivazioni, all’emozione si è aggiunta una grande commozione. Una immensa soddisfazione per me e per tutto il movimento. Condivido con grande orgoglio questo riconoscimento con tutte le società della Serie D ed i loro presidenti e dirigenti, con gli amici del Consiglio del Dipartimento interregionale e con il segretario. Dedico questo premio alla Lega Nazionale Dilettanti e al suo consiglio direttivo, dal presidente Abete ai presidenti regionali, perché hanno sempre creduto nel nostro progetto sostenendone tutte le idee e le proposte con l’auspicio che la Serie D possa continuare a rappresentare un punto fermo del calcio italiano per esprimere i suoi indiscussi valori morali, calcistici e agonistici. Ringrazio il Centro Giovani Calciatori e il suo Presidente Palagi per il premio».

TUTTI I CONVOCATI - Ventiquattro calciatori scelti da Giuliano Giannichedda per la Viareggio Cup. Indicati con un asterisco (*) i fuori quota classe 2003). Portieri: Mangiapoco (Ponte San Pietro), Del Sorbo (Sorrento), Semprini (Trastevere). Difensori: Canale (Vastogirardi), Cellamare (Trapani), Castellini* (Catania), Colombara (Giana Erminio), Crestani (Montecchio Maggiore), Rossi* (Cavese), Bonetti (Lentigione), Maffei (Cavese). Centrocampisti: Giacchino* (Sanremese), Parlanti (Sestri Levante), Mascella (Montespaccato), Pugliese (Palmese), Pimazzoni (Caldiero Terme), Traini (Pineto), Barbera (Poggibonsi). Attaccanti: Opoola (Brindisi), Nardella (Forlì), Sangiorgio (Gozzano), Carnevale (Matese), Cupani (Campodarsego), Damar O’ Neil Dixon (Cartigliano). Ci sono stati due cambi tra i convocati. Alessio Maccari, ala sinistra dell’Albalonga ha preso il posto del canadese Damar O’ Neil Dixon e Pasquale Iaccarino, centrocampista del Matera, ha sostituito Sangiorgio. Entramnbi i cambi a causa di infortuni.

STAFF - Capo delegazione: Barbiero; coordinatore tecnico: Piscedda; coordinatore/segretario: Branchesi; vice segretario: Coscarella; dirigente accompagnatore: Montaguti; allenatore: Giannichedda; vice allenatore: Arnosti; allenatore dei portieri: Federici; collaboratore tecnico: Tosoni; preparatore atletico: Toffolutti; match analyst: Cicchetti; medico responsabile: Greggi; fisioterapista: Bandini; magazziniere: Della Pelle.