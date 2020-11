Tacconi: "Che onore giocare contro Maradona"

NAPOLI - "È stato un onore per me giocare contro Maradona. Lui ha sempre avuto grande rispetto e lo ringrazierò per tutta la vita". Parola di Stefano Tacconi, ex portiere, tra le altre, di Juve e Genoa, ai microfoni di Radio Marte. "Sto preparando un quadro con una foto insieme a Maradona, vorrei dedicarglielo - ha spiegato -. È un regalo per la popolarità che mi ha dato Diego, è il minimo che si possa fare".