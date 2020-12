Maradona, Renica svela: "Un giocatore aveva paura dell'aereo e lasciò il Napoli"

ROMA - Nonostate il passare dei giorni, il dolore per la scomparsa di Diego Armando Maradona continua a dilaniare gli appassionati di calcio e non solo. El Pibe de Oro se n'è andato a 60 anni, lasciando in eredità tanti ricordi e aneddoti da raccontare. In tanti, ciascuno a proprio modo, hanno reso omaggio al Diez, anche Eraldo Pecci, suo compagno al Napoli nella stagione 1985-86. Fu proprio lui ad appoggiare a Maradona la palla della punizione a due in are contro la Juve. Il sinistro magico di Maradona fece poi il resto, disegnando una parabola incredibile che scavalcò la barriera, posta a 3,5 metri, per spegnersi poi nel sette non lasciando scampo a Tacconi. Gli azzurri chiusero la stagione al terzo posto, ma al San Paolo si respirava un'aria da scudetto che, puntualmente, arrivò l'anno seguente.