Xavi e la statua di Maradona, i tifosi sui social lo zittiscono

Nel nome di Diego Armando Maradona, Napoli e Barcellona si giocano la sfida di Europa League valida per il passaggio del turno. Durante la calda vigilia del match, Xavi si è recato allo stadio per la consueta conferenza stampa pre partita. Entrando nell'impianto dedicato al Pibe de Oro, la sua attenzione è stata catturata dalla statua in bronzo a lui dedicata e sistemata all'interno degli spogliatoi dello stadio. "Maradona è stato il migliore del suo tempo, senza dubbio ci ha commosso tutti - ha detto il tecnico blaugrana - È una motivazione in più e un onore giocare al Diego Armando Maradona". La sua attenzione è poi stata catturata dal particolare del pallone: "La palla è sul destro ma Diego era mancino", ha fatto notare Xavi. L'ex fenomeno catalano è però stato tratto in errore, come più volte gli hanno fatto notare sul web . "La statua si basa su un'immagine in cui Maradona sposta la palla con il ginocchio destro, durante la finale Argentina-Germania del Mondiale 1986. Questo Xavi non ne azzecca una", lo ha zittito un commento social mettendo la parola fine alla polemica.