Maradona eredità: è scontro in tv tra l'ex moglie e l'ex compagna

A quasi due anni dalla morte di Diego Armando Maradona si continua a discutere della sua eredità. Di recente c'è stato uno scontro in tv, nel programma argentino Argenzuela, tra Claudia Villafane, ex moglie del Pibe de Oro, e Veronica Ojeda, l'ex compagna dell'ex calciatore. Tutto è iniziato con un'intervista a Mario Baudry, attuale compagno della Ojeda, che dall'ex attaccante del Napoli ha avuto il figlio Diego Fernando che oggi ha nove anni. L'uomo ha assicurato che gli eredi del grande giocatore non sarebbero così uniti come si vuol far credere. Anzi, tensione e astio starebbero minando ogni tipo di rapporto.

Tensione tra gli eredi di Maradona Baudry ha rivelato che Dalma, la figlia che Maradona ha avuto dall'ex moglie Claudia, non avrebbe di recente risposto al messaggio del fratello più piccolo che si è congratulato con la ragazza per la nascita della seconda figlia Azul. Veronica Ojeda ha precisato che all'apertura del testamento ci sarebbe stata complicità e unione tra tutti gli eredi ma la situazione sarebbe poi degenerata e c'è chi starebbe tentando di utilizzare l'immagine di Diego a proprio vantaggio. "Abbiamo saputo di contratti di Dalma e Gianinna all'estero: loro non ci hanno detto nulla", ha spiegato Veronica, tirando in ballo un presunto accordo con un marchio di vino - pronto a realizzare dei drink in memoria del Diez - che sarebbe stato firmato in Europa un anno fa. A detta della Ojeda si sarebbero formati col tempo due blocchi: da un lato le figlie di Maradona nate con la Villafane, dall'altro Diego Armando Junior, Jana e Diego Fernando.