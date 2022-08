Maradona torna in FIFA 22

La Camera I della Camera Civile e Commerciale Federale ha deciso di revocare il provvedimento che impediva a EA Sport di utilizzare l'immagine di Diego Armando Maradona nei suoi popolari videogiochi. La delibera si basava su un contratto che lo stesso Maradona firmò nel 2017 in cui "concedeva" alla società la possibilità di continuare a utilizzare la sua immagine "in perpetuo" poiché Diego voleva rimanere legato a quella piattaforma di gioco. "EA sostiene che, in base ai termini del contratto firmato dal signor Maradona nel 2017, gli è stato concesso il diritto di utilizzare la sua immagine nei videogiochi commercializzati durante la durata del contratto, in perpetuo", si legge nella motivazione. prese. consideri i magistrati.

Fifa 22, EA e l'immagine di Maradona

Nella sentenza che porta la firma di Florencia Nallar, Juan Perozziello Visir e Fernando Uriarte, Maradona è chiaro, Basandosi su questo fondamento, Per i magistrati, la firma di quel contratto è stata fatta da Stéfano Ceci, titolare dei diritti sulle immagini di Diego Armando Maradona è la parola che conta e per la quale EA ha il diritto di continuare a utilizzare l'immagine fino al 2027 "Alla scadenza del termine... EA avrà il diritto di (i) completare lo sviluppo di qualsiasi Prodotto con licenza in fase di sviluppo, e (ii) continuare a produrre, commercializzare e distribuire ciascuno dei Prodotti concessi in licenza, l'imballaggio associato, il marketing e il materiale promozionale che è stato lanciato commercialmente per la prima volta durante la durata del presente accordo, in perpetuo" Dice testualmente che contratto firmato da Diego. Da questa sentenza poi l'immagine di Maradona, come l'aveva firmato el Diez nel 2017. Questo contenzioso andava avanti da tempo in più casi e ora ha una sentenza "inedita" poiché rispetta la volontà e la firma di Diego.