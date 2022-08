Stoichkov e l'amico Maradona: "Mi sento in colpa per non averlo salvato"

E' un Hristo Stoichkov commosso quello che ha ricordato cosa ha significato per lui Diego Armando Maradona in un'intervista a ESPN. Il campione bulgaro ha avuto un buon rapporto con il Pibe de Oro, fino alla sua morte nel novembre 2020. “Mi sento in colpa per non averli separati dagli avvoltoi. Dico sempre che sono avvoltoi. Per l'amicizia che avevo, a volte mi siedo a casa e penso. Non potevi fare qualcosa? Mi sento un pò in colpa. Mi ha fatto arrabbiare vedere chi era in giacca e cravatta". Un vero sfogo quello dell'ex Pallone d'Oro che prosegue: "Maradona non ha mai preso le distanze dai suoi amici, ma quei ragazzi lo hanno fatto sentire solo".