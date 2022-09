L'incontro tra Re Carlo e Maradona: "Toglimi la mano dalla spalla!"

Guillermo Coppola, ex manager di Diego Armando Maradona, ha svelato qualche tempo fa un curioso aneddoto circa l'incontro tra l'ex calciatore e l'ex Principe Carlo, oggi noto come Re Carlo III. Durante un ricevimento organizzato a Buckingham Palace in occasione dell'addio al calcio di Osvaldo Ardiles che giocava col Tottenham, l'ex attaccante del Napoli è stato piuttosto duro con il figlio della Regina Elisabetta. "C'era grande emozione da parte di tutti noi. A un certo punto, però, Diego mi disse: "Coppola, dì a quel nasone di togliermi la mano dalla spalla". Io lo guardai stupito, non sapevo cosa fare: quel nasone, come lo aveva chiamato Diego, era il Principe Carlo", ha raccontato l'uomo in tv.