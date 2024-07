Maradona, almeno un milione di dollari per una sua maglia all'asta: di quale si tratta

Maradona, all'asta la maglia indossata in Argentina-Belgio del 1986

Ultima, ma non ultima, è la maglia che Maradona indossò nella semifinale dei Mondiali del 1986 in Messico: sarà messa all'asta il 22 agosto a New York. Le offerte partiranno da 1 milione di dollari. Quel pomeriggio, contro il Belgio, Diego fu autore di una delle sue prestazioni più indimenticabili: segnò due gol e regalò all'Argentina la finale mondiale che gli avrebbe permesso di alzare la Coppa più ambita battendo la Germania Ovest con il finale di 3-2.