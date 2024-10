Maradona, spunta un video inedito: la doppietta in amichevole a 18 anni

In queste ore è stato diffuso un video con le immagini di una partita amichevole che Diego Armando Maradona giocò 45 anni fa a La Pampa . Il cortometraggio di due minuti, condiviso dall'account X @Centrojas e rilanciato da Clarin.com, include frammenti della partita giocata mercoledì 20 giugno 1979 dall' Argentinos Juniors contro la Costa Brava del Generale Pico nel piccolo stadio Diego Mainz a La Pama. A quel tempo Diego aveva 18 anni , stava completando il servizio militare obbligatorio e, oltre a rappresentare l'Argentinos Juniors, si stava preparando a competere nella Coppa del Mondo giovanile in Giappone con la squadra guidata da César Luis Menotti .

"Maradona ci chiedeva spesso quando saremmo arrivati"

“Sapevamo che non avremmo noleggiato un aereo, ma non abbiamo detto nulla. Cinque giorni prima della data, abbiamo parlato con Buenos Aires e abbiamo detto loro che i voli erano stati sospesi e che la soluzione era che viaggiassero in treno” aveva ricordato Héctor Ferrari, allora presidente dell'Argentinos Juniors in un'intervista rilasciata a InfoPico Radio nel novembre 2020. I giocatori hanno viaggiato in treno il giorno prima della partita: sono partiti da Plaza Miserere martedì 19 alle 20,30 e sono arrivati ??a Santa Rosa intorno alle 8 mercoledì 20. Da lì sono stati trasferiti in autobus al General Pico: “Il viaggio è diventato infinito. Maradona ci chiedeva spesso quando saremmo arrivati ??e noi ripetevamo che mancavano dieci o quindici minuti".

Freddo, pioggia e doppietta di Maradona

La partita, infine, fu disputata il 20 giugno, una giornata molto fredda e piovosa, nell'ambito dei festeggiamenti per il Flag Day. Allo stadio Diego Mainz, gremito, erano presenti, tra le altre autorità, il governatore della provincia, il generale Julio César Etchegoyen e il colonnello Juan Carlos Dalla Vía, ministro della Previdenza Sociale dell'ultima dittatura civile-militare. L'Argentinos Juniors vinse 4-2 e Maradona segnò due gol, entrambi nel primo tempo.