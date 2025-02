Maradona, il dramma del figlio più piccolo Diego Fernando: "Ci sono giorni in cui non vuole..."

Giorni difficili per Diego Fernando, il figlio più piccolo di Diego Armando Maradona. Veronica Ojeda, l'ex compagna del fenomeno argentino, ha rivelato al programma tv Intruders che il ragazzino, che quest'anno compirà dodici anni, sta vivendo un momento molto duro. "Diego soffre per la mancanza di suo padre. Ci sono giorni in cui è triste, ci sono giorni in cui parla molto di lui, e altri in cui non vuole parlare affatto", ha detto la donna. "A volte mi dice: 'Mamma, per favore, non voglio essere chiamato Diego' , perché tutti mi parlano. Lo capisco, è molto difficile essere il figlio di Maradona", ha confessato Veronica, rendendo chiara la pressione che il ragazzo sente nel portare un cognome così importante e tutto ciò che questo comporta. La Ojeda ha anche spiegato che, nonostante Dieguito parli regolarmente con i suoi fratelli più grandi, ha un rapporto più stretto con Gianinna e Jana (rispettivamente la figlia nata dal matrimonio con Claudia Villafane e quella avuta nel 1996 da un breve legame con una donna argentina e riconosciuta solo nel 2008). "Capiscono che Dieguito ha bisogno del suo spazio e lo rispettano", ha affermato la Ojeda. Inoltre qualche tempo fa al piccolo Maradona è stato diagnosticato un Disturbo Specifico del Linguaggio. "Ho parlato molto con il mio psicologo e con quello di Dieguito. Devo stare molto attenta a ogni parola e a cosa dico, perché mio figlio ha dodici anni. Lui è già un adolescente e capisce assolutamente tutto", ha precisato la madre.