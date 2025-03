Mostrato il cadavere di Maradona: quello non è il nostro Diego

Clarìn, il più autorevole quotidiano argentino, all’apertura del processo sulla morte di Maradona ha pubblicato la foto del cadavere , mostrata in aula dal pm Patricio Ferrari. Un’immagine orribile, angosciante.

Noi abbiamo deciso di non riprenderla, scegliendo la strada del rispetto per l’uomo, prim’ancora che per il campione, e evitando concessioni alla curiosità morbosa e al voyeurismo.

Quello della foto non è Diego, non è la verità che inseguiamo. Quello scatto non è informazione.

Per noi Diego è ancora vivo e lo sarà per sempre. Lo ripetiamo ostinatamente dal 25 novembre del 2020.