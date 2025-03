Dopo la foto nella bara, il video dell'autopsia: è indecente l'oltraggio a Maradona

Prima la sua foto nella bara che il Corriere dello Sport non ha voluto pubblicare, tanto orribile e angosciante è quell'immagine. Tuttavia, poiché al peggio non c'è mai fine e quando si tocca il fondo, c'è sempre qualcuno che comincia a scavare, al processo in corso a Buenos Aires è stato trasmesso anche il video dell'autopsia sul corpo di Maradona . Con sprezzo dei sentimenti, gli avvocati dei suoi familiari l'hanno definita "una giornata dura", scandita dalle sequenze che, ha specificato un legale, "hanno mostrato come ci fossero quattro litri di liquido nei polmoni e in altre cavità. Questo dimostra che l'edema che aveva Diego non era il prodotto di un'emergenza improvvisa, poiché una tale quantità di liquido non si produce in poche ore e quindi si poteva evitare. La sua agonia è durata dodici ore".

Il processo sulla morte di Maradona

In un sussulto di lucidità, grazie a Dio il tribunale ha ordinato: l'udienza non sia trasmessa in diretta onde evitare che le immagini escano dall'aula e siano preda degli sciacalli. Per questo, immediatamente dopo la morte del padre, spirato il 25 novembre 2020, le figlie Dalma e Gianinna avevano tentato di bloccare anche l'autopsia, nel timore che qualcuno scattasse foto al cadavere di Diego per venderle agli avvoltoi del circo mediatico. Avevano comunque ottenuto che, durante gli esami, a tutti fosse vietato l'utilizzo dei cellulari. In tribunale, Jana, 28 anni, la quartogenita del fuoriclasse, è uscita dall'aula prima che venisse mostrata l'autopsia. Ora, la domanda è: poiché i risultati degli esami erano assolutamente noti, ripetutamente esaminati e controesaminati dalle parti in causa, c'era bisogno di mostrare quelle raccapriccianti immagini, per giunta alla presenza di alcuni familiari di Diego? Perché il processo con lo scopo precipuo di fare giustizia nel nome di Maradona, ha già offerto due disgustose occasioni per calpestarne il rispetto e la dignità anche post mortem? Ma quando finisce questo sconcio?