"Parlo con Maradona": la toccante confessione della moglie

In un emozionante incontro con Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala, al podcast Where We Go When Drams, Claudia Villafane , il grande amore di Diego Armando Maradona , ha aperto le porte della sua privacy per esplorare la sua vita con El Pibe de Oro. Dagli anni dell'adolescenza alla dolorosa separazione e alla costante attesa di giustizia, l'imprenditrice e wedding planner si è aperta come mai prima, soprattutto sul modo in cui comunica con l'ex calciatore dopo la sua morte. “Vengo da una famiglia tradizionale, molto normale. - ha raccontato Claudia - I miei genitori hanno sempre lavorato. Vivevamo con i miei nonni materni, mia sorella, mio ​​padre, mia madre, io e i miei nonni a Desaguadero e Baigorria, vicino al carcere di Devoto. Sono cresciuta lì fino a 12 anni". Il nonno italiano , arrivato in Argentina all'età di nove anni, ha lasciato un segno profondo nella sua famiglia. Grazie a lui, anni dopo, Claudia è riuscita ad ottenere la cittadinanza italiana. "Siamo una famiglia molto unita, e credo che si nasca con questo. Poi viene la personalità di ognuno. Non mi è mai passato per la mente cosa avrei vissuto, o come sarebbe diventata la mia vita. Ma non mi pento di nulla, e lo rifarei". Da bambina Claudia sognava di iscriversi alla Facoltà di Economia, le piaceva la matematica ma non ha avuto modo di studiare perché a 14 anni si è innamorata di Diego.

La storia d'amore tra Maradona e Claudia Villafane

La storia d'amore con Diego è nata in maniera molto casuale: "Lui si era trasferito accanto a casa mia a Villa del Parque. Io avevo 14 anni e Diego 15. E l'Argentinos Juniors gli aveva affittato un appartamento proprio di fronte al mio. Destino. Stavo per iniziare il terzo anno di liceo all'epoca". A 20 anni ha così intrapreso un viaggio per Barcellona (e poi per Napoli), per seguire la carriera di Maradona. "Me ne sono andata senza vivere insieme. Non esisteva la convivenza. Immagina di andartene senza sposarti. Quello che diceva la gente...", ha ricordato, riferendosi a un'epoca in cui le norme sociali erano molto diverse da quelle odierne. Il matrimonio è arrivato solo nel 1989, quando erano già nate le figlie Dalma e Gianinna. Claudia ha ammesso che la morte del suo ex "è stata difficile" e si è rammaricata del fatto che la sua prematura scomparsa abbia impedito a Diego di godersi i suoi nipoti. "Non ha mai incontrato Azul, la figlia minore di Dalma, solo Roma. Le piaceva moltissimo Benja. Andava in aereo a trovarlo quando viveva a Madrid. Benja se lo ricorda. Anche Roma, sebbene lo vedesse molto poco, lo ricorda. E Azul lo menziona come se lo , ma non è così. Queste cose mi fanno infuriare, soprattutto sapendo cosa è successo, e che stiamo ancora aspettando giustizia", ​​ha spiegato menzionando così il processo in corso per la morte di Maradona.

Claudia Villafane in contatto con Maradona

Claudia Villafane ha rivelato che dopo la fine della relazione lei e Diego sono riusciti a mantenere un rapporto cordiale e a vedersi spesso in occasione di eventi familiari. "A volte penso che, anche se eravamo separati, abbiamo condiviso molte cose insieme: le cene con le bambine, i compleanni di Benja, le presentazioni di Dalma, Giani, qualsiasi cosa. Un lungo viaggio. Bello o brutto, come abbiamo già detto. Cose belle, cose brutte. Gioie, tristezze". E ha sorpreso tutti raccontando nei dettagli come mantiene i contatti con El Diez: "A volte gli parlo. Sai, quando sei sola e pensi 'accidenti, avresti potuto essere qui, essere qui, goderti un sacco di cose'". E ci sono cose che mi fanno più male quando si tratta delle mie figlie". Il riferimento è sempre al processo, in cui sono coinvolte Dalma e Gianinna che hanno assicurato che faranno di tutto per rendere giustizia al padre scomparso troppo presto.