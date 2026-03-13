"L'inizio del processo a mio padre è stato terribile per noi. Innanzitutto, perché è cominciato con una foto che non avevamo mai visto prima e che non volevamo che nessuno vedesse . Sapevamo che sarebbe diventata virale e tutto quello che è successo dopo . Ci hanno spiegato che avevano la loro strategia e che, a prescindere da cosa potesse significare per noi, dovevano agire in quel modo. Non lo capivamo, ma ovviamente lo rispettavamo". Così Dalma Maradona nel corso di un'intervista alla stazione radio argentina Urbana Play. A quasi sei anni dalla sua scomparsa, la morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere. Ancor di più ora, a solo un mese (il 14 aprile ) dalla riapertura del processo , che cercherà di fare chiarezza sulle circostanze in cui El Pibe de Oro ha perso la vita.

Dalma Maradona: "Se dici la verità, trovi la pace"

Dalma Maradona ha poi aggiunto. "Abbiamo dovuto rilasciare le nostre dichiarazioni. Giannina è rimasta lì per circa 10 ore. È stato terribile. Se dici la verità, trovi la pace, ed è quella la pace che abbiamo trovato, ma significava anche essere soli lì, tornare in un luogo orribile, in un momento orribile, e con persone che volevano ingannarti. Non volevamo rimanere bloccati, volevamo essere il più precisi possibile. Pensavo che avessimo fatto un buon lavoro, e poi si è svolto tutto questo film dell'orrore, cosa che non potevamo credere".

Maradona, l'annullamento del processo e l'incredulità delle figlie di Maradona

Dalma Maradona si riferisce all'annullamento dell'intero processo lo scorso maggio per la rinuncia della giudice in seguito allo scandalo riguardo la realizzazione di un documentario non autorizzato che avrebbe coinvolto uno dei tre membri del tribunale. Dalma Maradona ha spiegato: "Abbiamo discusso a lungo con Fernando Burlando (l'avvocato della famiglia Maradona). Gli dicevamo: Ci deve essere un errore. Non è possibile. Non è possibile che stia succedendo davvero. E lui ci rispondeva: Mi dispiace, ragazze, ma ci sono delle immagini".

Dalma Maradona: "Ho ancora fede"

Dalma Maradona resta comunque fermamente convinta che tutto verrà findalmente chiarito. Che Diego Armando Maradona avrà giustizia: "C'è già una data per il processo, ma finché non inizia non si ha la tranquillità di sapere che accadrà perché, ovviamente, gli accusati hanno i loro stratagemmi per impedirlo. Quindi è terribile, ma anche dopo tutto quello che è successo, ho ancora fede". Non resta che attendere la riapertura del processo.