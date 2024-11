Pirlo: "Nuovo Mondiale per club? Avvincente! Negli Stati Uniti c'è grande entusiasmo"

Il Mondiale per Club è pronto a rivoluzionarsi. La prossima edizione, in programma tra il 15 giugno e il 13 luglio del 2025 negli Stati Uniti, sarà totalmente rivoluzionata, con ben 32 squadre partecipanti . "Un formato molto interessante, avvincente, la FIFA ha fatto un ottimo lavoro. Purtroppo non posso più giocarlo" ha dichiarato Andrea Pirlo .

Pirlo: "Negli Stati Uniti c'è grande entusiasmo"

Andrea Pirlo è uno dei pochi calciatori ad aver vinto il Mondiale sia con la propria nazionale (con l'Italia nel 2006), che con i club (con il Milan nel 2008): "Ciò che ho vinto nel 2006 è un sogno avverato. Ogni ragazzo cresce col sogno di giocare e vincere il Mondiale. Quando lo fai con una nazionale dai gioia a un intero popolo, quando lo fai con un club è diverso, fai felici i tuoi tifosi". Nella prossima edizione del formato parteciperanno Inter e Juventus, due squadre con cui l'ex centrocampista ha giocato: "In questo momento stanno pensando ad altro, al campionato e alla Champions League. Quando sarà il momento di fare il Mondiale per Club ariveranno con la voglia giusta". Mentre la competizione si disputerà negli Stati Uniti, dove lui ha giocato al termine della carriera (con il New York City): "C'è grande entusiasmo. L'MLS sta crescendo bene, vedere tante squadre così importanti è uno spettacolo per tutto il mondo".



"Mi piace guardare i giocatori tecnici"

In conclusione dell'intervista, Pirlo ha dichiarato chi sono i giocatori che segue con più piacere: "Tanti giocatori bravi, tecnici. Mi piace ancora guardare Modric, ma anche Pedri e De Jong".