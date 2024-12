Sorteggio Mondiale per club, le fasce di Inter e Juve: criteri, dove e quando vederlo in tv

Il 2025 sarà l'anno di lancio del nuovo Mondiale per club che, tra le altre, avrà per protagoniste anche Inter e Juventus . La suddivisione in gironi dei 32 club partecipanti verrà svelata solo con il sorteggio di giovedì 5 dicembre , intanto però è stata annunciata la divisione in fasce delle squadre. Le regole di valutazione dei vari club hanno portato l'Inter e la Juventus in seconda fascia , dato che gli slot di primo piano per l'Europa erano già occupati da Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.

Come avviene la suddivisione in fasce

L'obiettivo dichiarato della suddivisione in fasce è quello di garantire che nella fase a gironi vengano rispettati l'equilibrio competitivo e la diversità geografica. Ciascuna delle quattro fasce è composta da otto club, la cui provenienza varia di livello in livello. In prima fascia figurano le quattro squadre europee e le quattro sudamericane più quotate nei rispettivi ranking di confederazione. La seconda fascia è invece occupata dalle otto squadre europee escluse dalla prima. In terza fascia si trovano le squadre con i migliori punteggi di Asia, Africa, Nord America, Centro America e Caraibi oltre ai due club sudamericani esclusi dalla prima fascia. In quarta fascia finiscono tutte le squadre rimanenti incluse una rappresentate dell'Oceania e una squadra del paese ospitante, che per questa edizione sarà l'Inter Miami di Messi.

Come avverrà il sorteggio

Al fine di rispettare il principio di diversità geografica, in nessun girone potranno esserci più squadre della stessa confederazione, ad eccezione dell'Uefa che sarà rappresentata da 12 club. Il risultato di questa suddivisione porterà alla presenza di due squadre europee in quattro gironi sugli otto totali. Un'altra limitazione impone che i club della stessa associazione non possano essere messi nello stesso gruppo. Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club degli Stati Uniti saranno automaticamente assegnati alla quarta fascia nei gruppi A e B. All'Inter Miami spetterà il compito di giocare la partita di apertura del Mondiale per club, andrà quindi nel girone A, mentre i Sounders inizieranno la loro campagna nel loro Lumen Field di Seattle, subito dopo.

Come vedere il sorteggio in diretta

Il sorteggio dei gironi del Mondiale per club si terrà giovedì 5 dicembre a Miami. L'evento inzierà alle 13, le 19 italiane, e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sull'app FIFA+, che prevede una registrazione gratuita. In alternativa anche l'Inter si occuperà della trasmissione del sorteggio tramite il proprio canale YouTube e su InterTV.

Tutte le fasce

Prima fascia: Manchester City, Real Madrid, FC Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Seconda fascia: Chelsea, Borussia Dortmund, INTER, Porto, Atlético Madrid, Benfica, JUVENTUS, Salisburgo

Terza fascia: Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Club León, Boca Juniors, Botafogo

Quarta fascia: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami