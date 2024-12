Mondiale per club sorteggio: possibili rivali Inter e Juve, orario, regole, data, come funziona

Il 5 dicembre, a Miami , si terrà il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025. Il torneo, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio , vedr à 32 squadre divise in 8 gironi da 4 . Tra queste, anche Inter e Juventus . Durante il sorteggio, in programma alle ore 19 italiane , saranno rispettati alcuni vincoli.

Mondiale per club: tutte quello che c'è da sapere sul sorteggio

Ogni girone avrà squadre di confederazioni diverse (tranne per l’Europa, che avrà 12 club e 4 gironi con due europee). Le squadre della stessa nazione non potranno sfidarsi, e quelle di fascia 1 (come Manchester City, Real Madrid, Flamengo) saranno assegnate automaticamente alla prima posizione nei gironi. Inter Miami e Seattle Sounders saranno già nei gruppi A e B per ragioni organizzative. L’Inter affronterà sicuramente una sudamericana di fascia 1 (Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense), evitando altre europee top. La Juventus, invece, se la vedrà con una big europea come Manchester City, Real Madrid, Bayern o PSG.

Le fasce del sorteggio

FASCIA 1: Manchester City (ENG), Real Madrid (ESP), Bayern Monaco (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Fluminense (BRA)

FASCIA 2: Chelsea (ENG), Borussia Dortmund (GER), Inter (ITA), Porto (POR), Atletico Madrid (ESP), Benfica (POR), Juventus (ITA), Salisburgo (AUT)

FASCIA 3: Al Hilal (KSA), Ulsan (KOR), Al Ahly (EGY), Wydad (MAR), Monterrey (MEX), Leon (MEX), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA)