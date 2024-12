Mondiale per club 2025, tutte le 63 partite gratis: ecco dove vederle

ROMA - Storico accordo siglato dalla Fifa con Dazn , che trasmetterà in esclusiva a livello globale la C oppa del Mondo per Club 2025 che andrà in scena dal prossimo giugno a Miami dove intanto domani (5 dicembre, dalle ore 19 italiane) è in programma il sorteggio , che riguarderà anche Inter e Juventus e che la stessa Dazn trasmetterà in diretta.

Fifa World Cup 2025, tutte le gare gratis su Dazn

Tutte le 63 partite della Fifa Club World Cup 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, verranno così trasmesse in live-streaming e gratuitamente su Dazn in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro. La competizione prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami e riunirà le 32 principali squadre di club di tutto il mondo in partite che si disputeranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York New Jersey (domenica 13 luglio 2025).

Le 32 squadre partecipanti

Africa: Al Ahly FC (EGY), Espérance Sportive de Tunis (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), Wydad AC (MAR)

Asia: Al Ain FC (UAE), Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Urawa Red Diamonds (JPN)

Europa: Atlético de Madrid (ESP), FC Bayern München (GER), SL Benfica (POR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea FC (ENG), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus FC (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), FC Porto (POR), Real Madrid CF (ESP), FC Salzburg (AUT)

Nord e Centro America e Caraibi: CF Monterrey (MEX), CF Pachuca (MEX), Club León (MEX), Inter Miami CF (USA), Seattle Sounders FC (USA)

Oceania: Auckland City FC (NZL)

Sud America: CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA), CR Flamengo (BRA), Fluminense FC (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG)

Le parole di Gianni Infantino e Shay Segev

"La nuova Coppa del Mondo per Club Fifa è un torneo inclusivo e basato sul merito che rappresenterà l'apice del calcio di club globale, catturando l'immaginazione dei giocatori e dei tifosi di tutto il mondo - spiega Gianni Infantino, presidente della Fifa -. Grazie a questo accordo di trasmissione, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno assistere gratuitamente a quello che sarà il torneo di calcio per club più accessibile di sempre. Il calcio unisce il mondo". Queste invece le parole di Shay Segev, Chief Executive Officer di Dazn: "Questo accordo rivoluzionario con la FIFA è una pietra miliare nel percorso di Dazn per diventare la piattaforma di intrattenimento per eccellenza scelta dagli appassionati di sport di tutto il mondo. Siamo lieti di avere i diritti esclusivi per questo nuovo capitolo del calcio di club globale, che segna l'inizio del nostro rapporto a lungo termine con la FIFA e consolida il nostro status di casa del calcio". L'accordo per i diritti esclusivi di trasmissione globale della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 segna l'inizio di una partnership più ampia tra Dazn e Fifa. Questo include l'integrazione di Fifa+, la libreria di Fifa di momenti iconici del calcio e replay completi delle partite, così come gli incontri in diretta, nella piattaforma Dazn.