Mondiale per club, oggi il sorteggio: orario, avversari e dove vederlo in tv

La vera sfida di Infantino non sarà alzare il sipario sul nuovo Mondiale per club, bensì strappare via il velo dei dubbi che fin qui hanno generato più allarmismi che entusiasmi. Oggi, ore 19 italiane (in diretta su Dazn e Fifa+), conosceremo a Miami i gironi di quello che il presidente Fifa considera «il miglior evento di sempre»: saranno 8, da 4 squadre ciascuno, per un totale di 63 gare dal 15 giugno al 13 luglio, piazzate al termine della stagione più logorante di sempre a causa dei nuovi formati extralarge delle coppe europee. Le squadre arriveranno negli Usa - organizzativamente parlando sarà la prova generale del Mondiale per nazionali del 2026 - cotte di fatica, con l’acido lattico che si farà sentire pure sull’annata successiva visto che le ferie saranno quasi azzerate e poche settimane dopo comincerà un altro tour de force.

Mondiale per club, le avversarie di Inter e Juve

Le 12 formazioni del vecchio continente si presentano all’appuntamento odierno dopo aver portato la Fifa in tribunale tramite le loro leghe e i sindacati degli atleti. Eppure si gioca - il rischio di uno sciopero sembra scongiurato - e in campo vedremo i migliori calciatori del pianeta. Inter e Juventus sono in seconda fascia, ma Inzaghi e Motta passeranno da cammini differenti. I bianconeri, quindicesimi nel ranking, pescheranno dalla prima fascia una delle quattro con il punteggio più alto. Quindi, il City di Guardiola e Haaland, il Real di Ancelotti e Mbappé, il Bayern di Musiala e Kane o il Psg che Luis Enrique sta ricostruendo attorno a Barcola. I campioni d’Italia troveranno una delle sudamericane di prima fascia, Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense, evitando le due che restano in terza, cioè il Boca Juniors e i neo campioni della Libertadores del Botafogo; al netto dell’Europa, non si possono infatti abbinare squadre della stessa confederazione. In terza le migliori asiatiche (gli arabi dell’Al-Hilal dove giocano Milinkovic e Neymar e i coreani dell’Ulsan), quelle al top in Africa (Al Ahly per l’Egitto e Wydad per il Marocco), le messicane Monterrey e Leon e le sudamericane rimanenti. Nell’urna 4 Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Auckland e le statunitensi Seattle Sounders e Inter Miami, la prima qualificata sul campo e la seconda invitata forse più per motivi commerciali. Non a caso il Mondiale si svela proprio in Florida, nella “casa” di Leo Messi.