Coppa Intercontinentale Fifa: play off e finale gratuiti su DAZN

La Coppa Intercontinentale FIFA entra nel clou della competizione. DAZN , dopo aver annunciato l’acquisizione dei diritti in esclusiva globale per il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmetterà in modalità gratuita per tutti gli appassionati in Italia e in selezionati mercati le ultime tappe del torneo annuale che elegge il miglior club al mondo tra le vincitrici dei trofei continentali.

Pachuca-Al Ahly, chi vince sfida il Real

L'appuntamento è per domani, sabato 14 dicembre alle ore 18 (ora italiana) con il play off tra Pachuca e Al Ahly. Mercoledì 18 dicembre invece appuntamento con la finalissima che si disputerà a Doha, in Qatar, alla quale è già qualificato - in qualità di campione d’Europa in carica - il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il torneo, che è stato completamente rinnovato dalla FIFA, è iniziato lo scorso 22 settembre e ha visto, nella prima partita, l’Al Ain, vincitore della AFC Champions League 2023-2024, superare per 6-2 l’Auckland City, vincitore della OFC Champions League 2024. Successivamente, l’Al Ain si è confrontato con l’Al Ahly, vincitore della CAF Champions League 2023-2024, con quest’ultima che si è imposta per 3-0. Il Pachuca, vincitore della Concacaf Champions Cup 2024, invece, ha battuto 3-0 il Botafogo, vincitore della Copa Libertadores. A determinare quale sarà la squadra che sfiderà il Real Madrid nella finalissima della Coppa Intercontinentale 2024 sarà quindi la sfida tra Pachuca e Al Ahly.

La Coppa Intercontinentale FIFA avvicina il pubblico al Mondiale per Club FIFA 2025, di cui DAZN si è assicurato i diritti per la trasmissione a livello globale, consolidando così il proprio ruolo di riferimento del calcio globale.

Come seguire i match gratuitamente

I match saranno commentati in italiano in Italia e saranno visibili anche in modalitá gratuita. Per chi non è ancora abbonato, basterà semplicemente andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.